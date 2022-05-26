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Экономист предрек курс доллара в районе 60 рублей

Экономист Домащенко спрогнозировал курс доллара в районе 60 рублей до отмены обязательной продажи валютной выручки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доллар США будет стоить в районе 60 рублей и ниже, пока Банк России не отменит обязательную продажу валютной выручки на бирже. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в четверг, 26 мая.

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Ранее в этот же день ЦБ снизил ключевую ставку до 11% — на 300 базисных пунктов. Регулятор допустил возможность снижения базовой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 10 июня 2022 года.

После этого курс рубля усилил падение: по данным на 13:13 мск, евро торгуется на Мосбирже по 66 рублей, доллар — дороже 63 рублей.

«Навес свободной валюты пока очень сильный. Возможны какие-то подбросы до 65–67 RUB/USD в ближайшую неделю-две до следующего заседания ЦБ», — сказал Домащенко.

По его словам, депозитная база будет постепенно таять. Часть населения откажется размещать деньги в банке под ставку ниже 10%, считает экономист.

«Кредитование будет стагнировать, пока ставки не опустятся до 10–12% и банки не снизят требования к заемщикам», — спрогнозировал эксперт.

Экономист Газпромбанка Павел Бирюков назвал снижение ключевой ставки ЦБ агрессивным шагом. Он отметил, что в условиях быстрого укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и резкого снижения недельных темпов инфляции у ЦБ все меньше оснований придерживаться консервативной монетарной политики.

Накануне после 14:15 мск курсы американской и европейской валют резко подскочили более чем на 1,5 рубля: доллар тогда почти достиг 58 рублей, евро — 59,4 рубля. За день до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о смягчении требования по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. 28 февраля Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

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