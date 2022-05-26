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«Улицы в лицах» появились в Петропавловске-Камчатском

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Камчатка присоединилась к всероссийской акции «Улицы в лицах», которая проводится в рамках федерального проекта Молодежного парламента при Госдуме РФ «Каждый день горжусь Россией!».

В ее рамках молодежный центр Петропавловска-Камчатского создает видеоролики о городских улицах. Посмотрев их, горожане узнают больше о людях, именами которых эти улицы названы.

Как пишет ИА KamchatkaMedia, первый ролик посвящен Степану Беляеву, одному из первых капитанов Камчатского морского пароходства, капитану легендарного парохода «Декабрист». Его именем назвали одну из старейших улиц Петропавловска-Камчатского. В следующем ролике речь пойдет об улице Красинцев.

Планируется, что подобные видеоролики будут выходить раз в два месяца. Увидеть их можно будет на странице Молодежного центра.

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