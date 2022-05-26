Изоляционная лепта

Азиатское турне президента США Джо Байдена вышло далеко за рамки двусторонних американо-южнокорейских и американо-японских отношений. Во время визита в Южную Корею и Японию Штаты провели смотр рядов своих азиатских союзников и вероятных партнеров Вашингтона по сдерживанию КНР. Этой цели оказались так или иначе подчинены все итоги турне Байдена, даже те, которые не касались прямо вопроса противостояния США Китаю.

Среди наиболее значимых для КНР итогов визита, на которые обратили внимание китайские эксперты, можно назвать сдвиг в американской политике «стратегической двусмысленности» в отношении военных гарантий США тайваньской администрации, объявление об американских гарантиях безопасности для Южной Кореи от гипотетической ядерной угрозы ей со стороны КНДР, продвижение Вашингтоном инициативы по созданию Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF) и попытки США нагрузить конкретной работой организацию QUAD — четырехсторонний диалог по безопасности (США, Япония, Австралия, Индия).

Теперь по пунктам. И начнем с Тайваня. До сих пор США обязывались поддерживать статус-кво острова и помогать ему в вопросах безопасности, не конкретизируя способы и степень такой помощи. Сейчас Байден предположил, что США могут разместить американские войска на острове в случае военного обострения и фактически подтвердил готовность «принять военное участие в защите Тайваня». Однако в последующих смягченных уточнениях самого Байдена и представителей его администрации речь идет об американском обязательстве «предоставить Тайваню военные средства для самозащиты».

Однако на Западе и тем более в Китае заявления главы Белого дома воспринимают не как оговорку. Среди американских экспертов постепенно утверждается мнение, что слова Байдена «были преднамеренным заявлением, которое должно было послать сигнал не только Пекину, но и Тайбэю» и что замечания Байдена — это продуманная «двухэтапная игра». Сначала, мол, Байден показывает силу в главном вопросе тайваньской политики, а затем дает возможность своей команде «восстановить равновесие по более тонким деталям».

Китай в лице официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня выразил «сильное недовольство и твердое несогласие с замечаниями американской стороны». Ван Вэньбинь предупредил, что «Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности».

Китайские эксперты также обращают внимание на то, что стала более отчетливой тенденция изменения «стратегической двусмысленности» США в сторону ясности. По их мнению, Штаты, шаг за шагом нарушая принцип «одного Китая», проверяют реакцию материковой КНР на свою антикитайскую политику по тайваньскому вопросу.

При этом, видимо, главной целью азиатского турне Байдена было продвижение США новой региональной экономической инициативы — Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF). Эта же структура должна, по расчетам Вашингтона, стать ключевым звеном экономической изоляции Китая. Это видно и по списку ее участников, куда вошли США и Индия, а также члены Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), за исключением Китая, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы.

Пока факты свидетельствуют о том, что сама идея разработки IPEF состоит в обслуживании американских геополитических интересов в регионе, заставляя его государства принимать сторону США в противостоянии Пекину. Китайские эксперты обращают внимание, что партнеры американцев по IPEF подобраны так, чтобы они помогли Вашингтону ослабить конкурентоспособность КНР. Отдельные страны АСЕАН могут получить кратковременные экономические выгоды, учитывая возможности облегченного доступа на рынок США в рамках IPEF.

Взять, например, Вьетнам, который может укрепить свой текстильный экспорт в США, или Малайзию— она может заместить цепочки поставок полупроводниковой продукции из Китая. Но сама цель IPEF — изоляция КНР как первой экономики мира (если считать ВВП по ППС ) и крупнейшего торгового партнера большинства стран региона — по мнению китайских экспертов, гарантирует ее конечный провал.

Во время этого турне Байдена США снова попытались задействовать в сдерживании Китая QUAD, особенно в вопросе противодействия проекту «Пояс и путь». По итогам встреч лидеров «четверки» обещано увеличить до $50 млрд в течение следующих пяти лет вложения в экономическую инфраструктуру в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но в Китае задаются риторическим вопросом: если США действительно хотят играть конструктивную роль в регионе, почему бы не сделать это через зрелые механизмы сотрудничества, такие как АТЭС?

В КНР отчетливо понимают, что азиатский визит Байдена заключается в создании возглавляемого США «малого круга» стран для «дезинтеграции существующих механизмов Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, ориентированных на развитие», чтобы в конечном итоге заставить регион служить эгоистическим интересам США.

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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