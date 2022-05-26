СК начал проверку после падения ребенка с тарзанки в Ижевске

Следственный комитет начал проверку по факту падения 12-летнего ребенка с тарзанки в Ижевске. Мальчик получил тяжелые травмы.

Информация о происшествии была опубликована в местных средствах массовой информации. По данным ИА «Сусанин», мальчик пострадал при падении с высоты 2 м. Ребенок получил травмы внутренних органов, представляющие опасность для жизни.

Ребенка экстренно прооперировали в Республиканской детской клинической больнице. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.

16 мая сообщалось о падении шестилетнего ребенка с двухметровой тарзанки в детском парке в Липецке. Пострадавшего после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.