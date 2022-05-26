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Водитель без прав сбил ребенка на велосипеде и обругал на Камчатке

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На Камчатке в поселке Раздольный водитель сбил 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате мальчик получил травмы.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на очевидцев пишет, что за рулем был сотрудник местной компании. Вместо того, чтобы оказать пострадавшему первую помощь, он начал громко кричать матом.

В УМВД по краю сообщили, что водитель управлял «УАЗ Пикап» без прав, потому что ранее был их лишен.

С начала этого года на территории Елизовского района зарегистрировано два ДТП, связанных с наездом на детей-велосипедистов. Два ребенка получили травмы. При этом в обоих случаях водители утверждали, что появление ребенка на велосипеде было для них неожиданным, предвидеть его они не могли.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске автомобиль Toyota Prius сбил 81-летнюю велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась. По данным правоохранительных органов, пенсионерка, управлявшая велосипедом, пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

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