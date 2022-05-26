Больше 30 поддельных купюр выявили в Ульяновской области

За I квартал 2022 года в Ульяновской области обнаружили 33 поддельные купюры. Эксперты напоминают о необходимости проверки банкнот при обращении с наличными.

По данным отделения Ульяновск Волго-Вятского ГУ Банка России, в основном злоумышленники подделывают купюры номиналом 5000 рублей, всего выявлено 20 подделок. Кроме того, изъято семь купюр номиналом 1000 рублей и две купюры номиналом 2000 рублей. Об этом сообщает ulpravda.ru.

Специалистам также удалось обнаружить одну фальшивку номиналом $100. В банке сообщили о выявлении трех поддельных десятирублевых монет.

Специалисты отмечают, что проверить купюры можно без специального прибора. Необходимо обращать внимание как минимум на три защитных признака. Подробная информация о признаках подлинности денег представлена на официальном сайте Банка России и в приложении «Банкноты Банка России».

Ранее сообщалось, что фальшивые купюры обнаружили в трех городах Псковской области. Поддельные деньги поступали в банки с выручкой из магазинов.