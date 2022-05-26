Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских военных

На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе задержали украинских военных, спрятавшихся при сдаче в плен основных отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он не назвал точное число бойцов, но указал, что они были задержаны и направлены к месту временного содержания.

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? <…> Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено», — приводит «РИА Новости» слова Пушилина.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования..

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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