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Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Запад выступает против того, чтобы Украине навязали мир на чужих условиях. Об этом 26 мая заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — отметил он, подчеркнув, что в настоящий момент общество «переживает поворотный момент». Его процитировало издание 2DF.

Канцлер также обратил внимание на то, что страны-члены НАТО ни при каких обстоятельствах не позволят себе действий, которые бы сделали их активной стороной конфликта.

Он констатировал, что спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается уже третий месяц, и подчеркнул, что за всё это время никто не сделал решительного шага для разрешения возникшего конфликта.

Подобное мнение Шольц озвучивал и раньше. Так, 13 мая канцлер ФРГ во время выступления на предвыборном митинге германской Социал-демократической партии (СДПГ) в Кельне уже указывал на то, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. По его словам, для достижения мира Москве и Киеву необходимо прийти к взаимопониманию.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля. Незадолго до этого он сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин.

В ответ заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявления украинского политика неконструктивными. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

Ранее, 22 мая, глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о замораживании переговоров по инициативе Киева. Он подчеркнул, что главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы. Месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, однако, как добавил Мединский, ответа так и не получила.

До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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