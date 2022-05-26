Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Запад выступает против того, чтобы Украине навязали мир на чужих условиях. Об этом 26 мая заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — отметил он, подчеркнув, что в настоящий момент общество «переживает поворотный момент». Его процитировало издание 2DF.
Канцлер также обратил внимание на то, что страны-члены НАТО ни при каких обстоятельствах не позволят себе действий, которые бы сделали их активной стороной конфликта.
Он констатировал, что спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается уже третий месяц, и подчеркнул, что за всё это время никто не сделал решительного шага для разрешения возникшего конфликта.
Подобное мнение Шольц озвучивал и раньше. Так, 13 мая канцлер ФРГ во время выступления на предвыборном митинге германской Социал-демократической партии (СДПГ) в Кельне уже указывал на то, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. По его словам, для достижения мира Москве и Киеву необходимо прийти к взаимопониманию.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля. Незадолго до этого он сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин.
В ответ заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявления украинского политика неконструктивными. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.
Ранее, 22 мая, глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о замораживании переговоров по инициативе Киева. Он подчеркнул, что главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы. Месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, однако, как добавил Мединский, ответа так и не получила.
До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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