Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в четверг, 26 мая, заявил, что депутаты ЕР будут оказывать помощь жителям освобожденных территорий Украины.

В ходе форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» он сказал, что «Единая Россия» будет оказывать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобожденных территорий.

В своем заявлении Турчак подчеркнул, что помощь будет оказываться до тех пор, пока это необходимо.

21 мая партия «Единая Россия» прислала в детскую клиническую больницу Херсона лекарства на три месяца вперед. Также ЕР помогла эвакуировать свыше 400 человек, которые решили перебраться в Россию.

19 мая стало известно о планах Херсонской области войти в состав Российской Федерации. Глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо отметил, что «новый бюджет региона уже утвержден в рублях», с мая пенсии и зарплаты выплачиваются в этой валюте.

Ранее, 11 мая, о планах войти в РФ заявлял зампредседателя ВГА Кирилл Стремоусов. Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Жители области получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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