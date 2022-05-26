Жителя Оренбурга будут судить за умышленный наезд на пешехода

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту умышленного наезда пьяного водителя на пешехода в Оренбурге. От полученных травм потерпевший скончался.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля на улице Харьковской. По данным следствия, обвиняемый поссорился со своим знакомым и вблизи жилого дома умышленно совершил наезд на потерпевшего. После ДТП мужчина вышел из автомобиля, убедился, что его знакомый обездвижен, и скрылся с места преступления. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). 39-летнего подозреваемого задержали вскоре после наезда.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.