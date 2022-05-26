Завершился Просветительский марафон Российского общества «Знание»

На пяти площадках марафона собралось более 12 тысяч молодых людей, а параллельные онлайн-трансляции из студий в разных городах набрали за три дня свыше 120 млн просмотров.

Огромная аудитория собралась у экранов компьютеров, планшетов и смартфонов, чтобы посмотреть федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты», который проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Подмосковье и был доступен в режиме онлайн всем жителям страны. Трансляции мероприятий из пяти студий вызвали повышенный интерес общественности и за три дня, с 17 по 19 мая, набрали более миллиона лайков и комментариев в социальных сетях.

Программа Просветительского марафона позволила донести до россиян актуальную, достоверную информацию, которая особенно необходима сейчас, на фоне множества фейков и попыток исказить историческую правду о России. Благодаря выступлениям более 200 выдающихся лекторов и наставников участники марафона смогли углубиться в подлинную историю нашей страны в контексте прошлого и будущего, осознать роль России в мире и перспективы, которые открываются перед россиянами в социальной сфере, бизнесе и предпринимательстве.

На пяти площадках марафона своим опытом, рекомендациями и вдохновляющими историями успеха поделились Дмитрий Песков, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Игорь Левитин, Владимир Мединский, Максим Орешкин, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Денис Мантуров, Виталий Савельев, Антон Силуанов, Максут Шадаев, Мария Захарова, Рамзан Кадыров, Дмитрий Артюхов, Айсен Николаев, Рае Квон Чунг, Олег Белозёров, Татьяна Бакальчук, Александр Дюков, Михаил Ковальчук, Пётр Лундстрем, Дмитрий Певцов, Алексей Талай, Вован и Лексус и многие-многие другие.

Открытое общение на равных молодежи с наставниками, прямые вопросы и честные ответы зрителям в студиях и онлайн-эфире — вот главные принципы просветительских марафонов Российского общества «Знание». Руководителю направления программы «Национальная технологическая инициатива» Александру Степанову задавали вопросы, в какие сферы прежде всего нужно внедрять технологию блокчейн, может ли она привести к исчезновению банков и помочь науке, от чего зависит рост или падение биткоина. У президента Южного федерального университета Марины Боровской ребята интересовались, выпускники каких специальностей наиболее востребованы и как в России обстоят дела с «утечкой мозгов».

География Просветительского марафона «Новые горизонты» не ограничилась пятью студиями в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье. В программу вошли более 50 видеоэкскурсий по уникальным местам страны — их провели губернаторы и лидеры бизнеса, деятели науки и культуры. Участники марафона познакомились с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» в Королёве и московским Музеем космонавтики, Академией Русского балета имени А. Я. Вагановой и ОЭЗ «Технополис Москва», Новгородским кремлем и Центральным музеем Великой Отечественной войны, Мордовским заповедником, стойбищем оленеводов Нарьян-Мара, морским портом Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, где применяют передовые технологии по сжижению газа.

В рамках марафона «Новые горизонты» состоялся финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Свои способности показали 528 учащихся 9–11-х классов средних школ и 1–2-х курсов ссузов, которые победили в личном зачете регионального этапа игр. Ребята объединились в 88 команд — по 6 финалистов из всех субъектов РФ, а также команды сообщества «Большая перемена», Российского движения школьников и «Юнармии» — и сразились в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам на московской площадке марафона в павильоне № 57 «Россия — Моя история» на ВДНХ.

В тройку победителей финала Просветительских игр вошли команды из Архангельской, Воронежской и Амурской областей. За ними следуют сборные Оренбургской области, города Москвы, Мурманской и Челябинской областей, города Севастополя, Астраханской и Ярославской областей.

В течение всех трех дней марафона финалисты Просветительских игр участвовали в фотоконкурсе — выкладывали свои фото с хештегами #РоссийскоеОбществоЗнание, #РОЗ, #МарафонНовыеГоризонты. Победителями стали 10 авторов фотографий, набравших больше всего лайков, комментариев и репостов, они получили призы: мерч от «Знания» и умные колонки «VK Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей.

Награждение победителей Просветительского хакатона

Еще одним значимым событием стал питчинг лидеров Просветительского хакатона Общества «Знание», который состоялся 27–28 апреля в Москве. Победителей финального этапа выбирали в студии марафона «Новые горизонты», организованной на 26-м «Российском интернет форуме» в Московской области, где обсуждали развитие информационных технологий.

Первое место по итогам питчинга заняла команда НИТУ «МИСиС» MISiShunters (Москва), а главный приз — возможность доработать свой прототип до готового продукта. Ребята предложили создать цифровой сервис на основе виртуального голосового помощника Алиса компании «Яндекс». Он будет вовлекать молодежь в проект «Лига Знаний» и делать процесс просвещения более доступным и увлекательным. По сути, это виртуальная викторина с форматом и контентом, соответствующим «Лиге Знаний».

Остальные команды-лидеры Просветительского хакатона — «Корни», «Лаборатория AR», «Легенда 17» и «Космокадры», «Лига Безопасности», «Профи 21 века» и «Лига стримеров» — рекомендованы к участию в молодежной акселерационной программе «Сбера».

Информационными партнерами марафона стали телерадиовещательная компания ВГТРК, медиагруппа «Комсомольская правда», МИЦ «Известия», медиахолдинги «ФедералПресс», Rambler&Co, 1MI и «Российская газета».

Общее время трансляций познавательных и увлекательных лекций, открытых диалогов, дискуссий, мастер-классов, прошедших в рамках марафона, превысило 220 часов. Все видеоматериалы на разные темы — от защиты исторической правды и противостояния фейкам до достижений отечественной науки и бизнеса — будут выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание» https://www.znanierussia.ru/ и в сообществе ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.