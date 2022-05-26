Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) готовы предоставить льготы российским инвесторам. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в четверг, 26 мая.

Он отметил, что с экономической точки зрения территория всегда была прибыльной.

«Мы считаем необходимым привлечение инвесторов, конечно же представителей Российской Федерации, для которых в общем-то мы уже готовы предоставить торговые и таможенные льготы и другие преференции», — цитирует главу ЛНР ТАСС.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Также он рассказал, что, по предварительной оценке, в городе не подлежит восстановлению более 60% домов, передает RT.

Кроме этого он заявил, что на севере ДНР необходимо ускорить спецоперацию из-за того, что Киев перекрыл воду, передает НСН.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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