Сторона обвинения в Полтавской области запросила для двух российских военных по 12 лет тюрьмы. Как следует из трансляции из зала заседания суда на сайте судебной власти Украины 26 мая, россияне Александр Бобыкин и Александр Иванов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны

«Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)», — сказал судья.

Ранее, 23 мая, рамках другого процесса суд в Киеве Соломенский районный суд приговорил военнослужащего ВС РФ Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

Тогда же ситуацию «Известиям» прокомментировал и политолог Павел Данилин. По его мнению, в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания. Политолог сослался на 438-ю статью УК Украины, под которую подпадает 90% боевиков радикальной националистической группировки «Азов» за пытки российских военнопленных, однако, как отмечает Данилин, ни один из них не понес наказания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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