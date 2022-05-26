Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании в четверг, 26 мая, принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) — до 11% годовых, Об этом в говорится в сообщении Центробанка.

В регуляторе отметили, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

Банк России отмечает, что внешнеторговые условия для РФ «остаются сложными», что значительно ограничивает экономическую активность.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

11 апреля Центробанк также снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Регулятор объяснил это тем, что, несмотря на сохранение рисков для финансовой стабильности, нарастать они перестали, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

До этого, в конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке наоборот, поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.