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Правительство Москвы окажет грантовую поддержку деловому и молодежному туризму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство Москвы 6 июня начинает прием заявок на гранты, призванные поддержать деловой и молодежный туризм. Претендовать на финансовую поддержку могут организаторы конференций, конгрессов, форумов и деловых встреч, а также научных, спортивных, культурных и патриотических мероприятий для молодежи, которые пройдут в столице с 20 июня по 1 ноября.

«Заявочная кампания продлится месяц — с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта — 10 млн рублей. Сумма будет зависеть от количества участников конкретного мероприятия. Оно должно длиться не менее двух дней и включать экскурсионную программу», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Также нужно, чтобы в событии участвовали не менее 100 человек и минимум 20% из них были размещены в столичных гостиницах.

Грант позволит компенсировать предпринимателям и юридическим лицам часть затрат на аренду помещений и оборудования.

Заявки принимает «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы». На его сайте размещены формы заявлений, порядок предоставления грантов, список необходимых документов. Заявку нужно подать не позднее, чем за две недели до мероприятия. Экспертная комиссия рассмотрит ее в течение восьми рабочих дней. После окончания события организатор должен предоставить отчетные документы.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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