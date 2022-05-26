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Заморозки и штормовой ветер прогнозируют в Оренбургской области

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Жителей Оренбургской области предупреждают о заморозках в ближайшие сутки. Кроме того, в регионе ожидается штормовой ветер.

По данным областного гидрометцентра, на севере и западе Оренбуржья температура опустится ночью 26 мая до –3 градусов. Погодные условия будут определять циклонические вихри, поясняет 56orb.ru. На востоке и севере региона до конца недели ожидаются дожди.

Кроме того, 26 мая ожидается порывистый ветер до 17 м/с. Он может спровоцировать падение слабоукрепленных конструкций, в том числе рекламных щитов, а также веток и деревьев.

Ранее сообщалось, что из-за холодной весны без меда рискуют остаться пчеловоды Татарстана. Пчелы не могут опылять растения из-за низкой температуры.

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