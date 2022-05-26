Басурин назвал сроки полной зачистки «Азовстали» в Мариуполе

На полную зачистку освобожденного от украинских националистов завода «Азовсталь» в Мариуполе уйдет две-три недели. Все спрятавшиеся на предприятии украинские боевики будут найдены, заявил 26 мая официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Я в самом начале говорил, что <...> после его освобождения («Азовстали». — Ред.) произойдет полная зачистка в течение двух-трех недель, потому что территория большая, спрятаться есть где. Плюс несогласованность общего командования на «Азовстали», она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить (спрятавшихся боевиков. — Ред.). Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся», — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Представитель НМ ДНР подчеркнул, что будут найдены все.

«Они, как испуганный щенок, — прячутся, забиваются в какой-то угол и думают, что их минует участь, и думают, что их никто не найдет. Найдут всех», — заверил он.

Ранее в четверг корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал обстановку на заводе, в подвалах которого, по оценкам российских военных, лежит порядка 300 разлагающихся тел умерших украинских боевиков.

О полном освобождении «Азовстали» Минобороны РФ сообщило 20 мая. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках были привлечены специализированные бронированные машины разминирования.

В Минобороны РФ предлагали засевшим на заводе боевикам сдаться еще в середине апреля. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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