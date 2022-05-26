Эксперт оценил альтернативные варианты продажи банка «Открытие»

Объединение банков «Открытие» и ВТБ окажет негативное влияние на конкурентную среду на рынке банковских услуг, сказал в беседе с «Известиями» гендиректор «БизнесДром» Павел Самиев. Он считает, что более предпочтительный вариант — продажа «Открытия» инвесторам за реальные деньги.

По его словам, Банк России, Федеральная антимонопольная служба и участники рынка давно говорят о необходимости принять меры, направленные против роста концентрации активов в банковском секторе. «Особенно это касается крупнейших участников, входящих в первую пятерку по объемам деятельности. Важно сделать так, чтобы присутствие других игроков, их конкурентные позиции были более существенными. В этом смысле сделка еще сильнее уменьшит конкуренцию на банковском рынке», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, далеко не всегда после слияния объединенный банк показывал более высокую эффективность в части отношения расходов к объемам бизнеса или к показателям доходов.

Самиев подчеркнул, что банк «Открытие» вышел на положительный финансовый результат, может «поддерживать достаточно высокую эффективность», и не факт, что после сделки она повысится и будет достигнут эффект экономии издержек. По мнению эксперта, «идея про приватизацию и про поиск частных инвесторов или пула инвесторов остается наиболее интересной с точки зрения и банковского рынка и будущего самого банка». «У «Открытия» есть акцент на работе с малым бизнесом, и укрепление его в этой нише может привести к тому, что кредитная организация в перспективе станет опорным банком для малого бизнеса», — отметил он.

Ранее 25 мая РБК сообщил о том, что председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов направил министру финансов Антону Силуанову свои предложения, касающиеся инициативы ВТБ присоединить «Открытие». Письмо было подготовлено в рамках исполнения поручения правительства.

В документе приведен ряд аргументов против инициативы ВТБ. По словам Задорнова, данная сделка не обеспечит достижения заявленных целей — повышение капитальной устойчивости и операционной эффективности банковского сектора. По оценкам «Открытия», его собственный капитал не даст ощутимого улучшения достаточности капитала объединенного банка.

Кроме того, прошлый опыт ВТБ по консолидации дочернего розничного банка ВТБ24, который Задорнов возглавлял до «Открытия», не дал заявленного эффекта, поскольку совокупные расходы объединенного банка не только не сократились, но резко выросли. Помимо этого, Центробанк как акционер понесет потенциальные убытки при передаче актива в ВТБ, говорится в письме.

В «Открытии» считают оптимальным решением продажу банка инвесторам за реальные деньги. На базе «Открытия» можно было бы создать «опорный банк для развития предпринимательства в России» или превратить его в банк для консолидации игроков, собственники которых «в силу изменения экономических условий не смогут их докапитализировать».

Под контроль ЦБ банк «Открытие» перешел в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив, но планы пришлось отсрочить из-за пандемии. Летом 2021-го вновь была поднята тема продажи банка, и, по словам Задорнова, на «Открытие» нашлись претенденты.

В феврале этого года, после начала специальной военной операции на Украине, «Открытие» и ВТБ попали под блокирующие санкции Запада. В апреле «Коммерсант» сообщил об адресованном правительству предложении главы ВТБ Андрея Костина объединить в общую группу с банком «Открытие» и крымский РНКБ. Источник издания объяснил инициативу тем, что в случае объединения банки смогут «сэкономить на отделениях», которые дублируют друг друга, расходах на персонал, а также сделка «приведет крупного федерального игрока в Крым».