Дороги ремонтируют в Смидовичском районе ЕАО

В Смидовичском районе ЕАО продолжается дорожный ремонт. Дорогу на улице Амурской в поселке Приамурский ремонтируют в рамках муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог».

Рабочие сняли старое асфальтобетонное покрытие, исправили профиль оснований и покрыли асфальтобетонной смесью, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на районную администрацию.

Ранее сообщалось, что власти ЕАО готовят документы для получения инфраструктурного бюджетного кредита, который пойдет на обеспечения индустриального парка «Шалом» подъездными путями и сетями коммуникаций. По проекту индустриальный парк сможет принять более 20 резидентов, в том числе биомедицинский кластер. Планируемый объем инвестиций — 15 млрд рублей.