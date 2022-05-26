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Газовый баллон взорвался в жилом доме в подмосковной Шатуре

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Фото: «Ленинская Шатура»
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Взрыв газового баллона произошел в жилом доме Шатуры. Об этом сообщили в городском отделении ГУ МЧС по Московской области в четверг, 26 мая.

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Инцидент произошел в 10:27 в одной из квартир дома № 6 на проспекте Маршала Борзова.

«Квартира № 23 — взрыв газового баллона. В результате нарушено остекление кухни и комнаты. Разрушена не несущая перегородка между двумя квартирами», — сказал представитель МЧС телеканалу «360».

По словам представителя ведомства, никто не пострадал. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 8 мая, четыре человека были госпитализированы, один отказался от помощи медиков после взрыва газовоздушной смеси в одном из домов садоводческого товарищества «Аист» под Новосибирском.

11 апреля пять человек пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ступине. Инцидент произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме.

В результате происшествия на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом — разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем — перекошены стены, выбиты окна. Прокуратура организовала проверку.

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