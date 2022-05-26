Греция отдаст США иранскую нефть с российского танкера Pegas

Греция передаст США нефть с задержанного в середине апреля российского танкера Lana (Pegas). Об этом в четверг, 26 мая, сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства морского флота и островной политики Греции.

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США. Судно находится в порту Каристос [на острове Эвбея]», — сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что власти США возьмут на себя расходы на перегрузку.

19 апреля стало известно о задержании в Греции нефтеналивного танкера Pegas. Позже стало известно о том, что судно переименовали в Lana из-за санкций ЕС.

Российский танкер Pegas, находившийся в Эгейском море, власти Греции задержали из-за ограничительных мер против судов из России. Судно перевозило сырую нефть, из-за механической неисправности танкер на пути в Пелопоннес сопровождал буксир, там нефть должны были перегрузить в другой танкер. Но из-за погоды российский танкер стал на якорную стоянку около Каристоса.

Изначально требование о задержании относилось лишь к самому судну, а не к перевозимому грузу.

22 апреля стало известно, что российский танкер Pegas, на борту которого находятся 19 членов экипажа, освобожден. Отмечалось, что владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.

В начале мая США направили в судебные органы Греции запрос о содействии и потребовали ареста груза с судна. Также Вашингтон призвал провести соответствующее расследование, поскольку нефть была иранской, а компания, которая должна была бы получить выгоду от продажи, подозревается в финансировании терроризма.

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