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Переводы через СБП в Белоруссию запустят до конца 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С апреля 2022 года в системе быстрых платежей (СБП) Банка России по номеру телефона стали доступны трансграничные переводы как между кредитными организациями, так и на системном уровне. Об этом на встрече руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков РФ, заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, передает корреспондент «Известий» в четверг, 26 мая.

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Она подчеркнула: в соответствии со своими планами, Центробанк до конца 2022 года запустит переводы с Белоруссией по межсистемному каналу.

«До конца этого года, как мы и планировали, мы запустим переводы с Белоруссией по межсистемному каналу. Что касается взаимодействия на уровне банков, это прекрасная возможность предоставить клиентам новые сервисы. Несмотря на то что международные трансграничные переводы в рамках СБП не являются обязательным сервисом, многие банки уже работают над внедрением этого канала и будут готовы в ближайшее время предоставлять клиентам этот сервис», — рассказала Алла Бакина.

Она также напомнила, что до 1 июля 2024 года ЦБ продлил грейс-период, в течение которого с банков не взимается плата за проведение переводов между физлицами через СБП.

В настоящее время россияне могут бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. При перечислении большей суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода.

17 марта в Банке России заявили о решении увеличить максимальный размер одной операции СБП с 600 тыс. до 1 млн рублей. Мера должна была позволить гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через систему на более крупные суммы.

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