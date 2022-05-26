Россию не пригласят на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Администрация японского города Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом в четверг, 26 мая, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что местные власти не будут направлять ежегодные приглашения российскому и белорусскому послам.

Накануне глава российской дипмиссии в Японии Михаил Галузин рассказал о том, что власти Хиросимы не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

Он подчеркнул, что организаторы мероприятия не пригласили российскую сторону на мероприятие из-за проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом глава российской дипмиссии напомнил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, таким образом Япония хотела нанести России оскорбление.

6 августа 1945 года атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек погибли.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.