Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве и Подмосковье с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Об этом Гидрометцентр России сообщает в четверг.

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца мая

«Период предупреждения — с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Местами гроза», — говорится в сообщении.

Также в столице и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — с 9:00 до 21:00 27 мая. Местами его порывы могут достигать 15 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая.

Так, 31 мая столичный регион и вся Центральная Россия попадут в теплый сектор циклона. Днем температура воздуха составит +20…+25 градусов, ночью — не ниже +7…+12 градусов, передает RT.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022