В столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве и Подмосковье с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Об этом Гидрометцентр России сообщает в четверг.

«Период предупреждения — с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Местами гроза», — говорится в сообщении.

Также в столице и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — с 9:00 до 21:00 27 мая. Местами его порывы могут достигать 15 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит 31 мая.

Так, 31 мая столичный регион и вся Центральная Россия попадут в теплый сектор циклона. Днем температура воздуха составит +20…+25 градусов, ночью — не ниже +7…+12 градусов, передает RT.