Суд признал решения об изменении условий кредитов «Синема парк» и A&NN Investments необоснованными

Арбитраж Московского округа не усмотрел причинно-следственную связь между пандемией и невозможностью компаний «Синема Парк» и A&NN Investments платить по кредитам банку непрофильных активов «Траст». Таким образом суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по искам компаний к «Трасту» об изменении условий займов. Соответствующие решения появились в базе данных «Электронное правосудие».

Ссылаясь на пандемию, «Синема Парк» и A&NN Investments требовали продлить срок кредитов до 2027 года, освободить их от платы процентов за II квартал 2020 года и снизить кредитную ставку до 1% годовых на весь оставшийся период.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски в полном объеме, и девятый арбитражный апелляционный суд оставил эти решения в силе. Однако «Траст» подал жалобу в Арбитраж Московского округа, который признал, что нижестоящие инстанции не дали должную оценку доводам «Траста». Банк обращал внимание на то, что компании «Синема Парк» и A&NN Investments не могли исполнить обязательства и до пандемии. Кроме того, как установил окружной Арбитраж, ранее суды не исследовали вопрос о соразмерности периода действия ограничений и заявленного периода восстановления.

В пресс-службе «Траста» отметили, что решение суда «было ожидаемо», поскольку проблемы с обслуживанием долга у истца возникли еще в 2018 году, и «этому есть доказательства, которые суду снова предстоит изучить». «Все споры направлены на новое рассмотрение», — добавили в банке.

Общий долг «Синема парк», которая принадлежит бизнесмену Александру Мамуту, и фонда A&NN Investments, который управляет его активами, перед «Трастом» составляет порядка 19 млрд рублей.