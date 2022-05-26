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Эксперт допустил рост цен для абонентов из-за отключения серверов Google

Эксперт Кусков допустил, что отключение от серверов Google Global Cache приведет к росту цен для абонентов
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Решение Google о расторжении договоров с российскими интернет-провайдерами на обслуживание серверов Google Global Cache может привести увеличению стоимости тарифов для частных и корпоративных абонентов. Такое мнение 26 мая выразил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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«На сегодняшний момент у крупнейших операторов серверы Google работают. Пока серверы замедлили только у тех компаний, которые попали под санкции. Отключение локальных серверов приведет к дополнительным затратам этих операторов, потому что придется «гнать» трафик издалека, это может привести к увеличению стоимости тарифов для частных и корпоративных абонентов этих провайдеров. Кроме того, эти операторы могут пойти на сокращение безлимитных тарифов», — рассказал он «Известиям».

В свою очередь, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин убежден, что отключение от серверов никак не повлияет на пользователей.

«Для пользователей это не означает ровным счетом ничего, кэширующие сервера нужны для сервисов Google, скорость доступа к ним незначительно изменится, но сервисы никуда не делись — для того же YouTube это не означает никаких проблем. Интернет в стране у нас хороший, поэтому всё будет хорошо», — подчеркнул эксперт.

Ранее в этот источники в телекоммуникационном рынке сообщили, что некоторые российские интернет-провайдеры получили уведомление от компании Google о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, использующихся для ускорения загрузки контента. Информацию подтвердил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

По его словам, уведомления получил, в частности, оренбургский провайдер «Радиосвязь». В письме от одной из ирландских «дочек» Google в адрес «Фокус лайф», под брендом которого работает провайдер из Оренбурга, говорится, что отключение серверов состоится «в связи с изменениями правовой практики».

18 мая стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Как отметил представитель компании, арест банковского счета Google сделал невозможным функционирование российского офиса. При этом он подчеркнул, что Google продолжит работать для пользователей из России, несмотря на инициирование собственного банкротства.

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