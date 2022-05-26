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Минобороны РФ показало кадры захваченных десантниками укрепленных позиций ВСУ

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Министерство обороны РФ в четверг, 26 мая, опубликовало видеокадры захваченных ранее штурмовыми группами ВДВ позиций войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, на кадрах видны протяженные траншеи, бетонный бункер. Кроме того, десантники обнаружили тела украинских военнослужащих, а также препарат и шприц. Предположительно, это боевой наркотик.

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«Во время артиллерийского удара из артиллерийских орудий и минометов противник понес потери и при непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили», — отметили в военном ведомстве.

Заместитель командира парашютно-десантной роты Владимир заявил, что военные действовали двумя штурмовыми группами и своевременно выполнили поставленную боевую задачу.

Накануне, 25 мая, Минобороны РФ доложило о нанесении по военной инфраструктуре Украины удара тремя ракетами «Калибр». Боевую задачу выполнил фрегат из Черного моря.

21 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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