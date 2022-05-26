На ПМЭФ будет объявлен город-организатор первых в истории «Игр будущего»

Заявочная кампания на право проведения первого в истории технологичного турнира «Игры будущего» завершится в июне — город-организатор будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Большой интерес российских регионов к проекту говорит о готовности стать основоположниками нового формата спортивных состязаний, вовлечь молодежь в инновационные виды спорта, объединяющие науку и технологии. В шорт-лист кандидатов на право организовать технологичный турнир «Игры будущего» вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус». У субъектов есть все составляющие успешного международного события: качественная спортивная инфраструктура, объекты размещения, подготовленные волонтеры. Представленные города обладают опытом проведения на своей территории масштабных мероприятий, в том числе крупных спортивных соревнований. Город-организатор, определенный по итогам заявочной кампании, будет объявлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Спортсмены нового поколения — те, кто одинаково уверенно чувствует себя и в физическом, и в цифровом пространстве. Многие дисциплины видоизменяются с приходом новых технологий, но неизменным остается одно: в развитии спорта мы идем в ногу со временем и говорим на одном языке с современным поколением. Поэтому «Игры будущего» — именно тот формат соревнований, который позволит привлечь активную молодежь в спорт, сохраняя и продвигая его истинные ценности — упорство и волю к победе, честность в достижении спортивного результата, командную работу. Уверен, что выбранный экспертной комиссией город достойно проведет первые игры и задаст новые стандарты в организации подобных спортивных мероприятий», — подчеркнул министр спорта Олег Матыцин.

«Инспекционные визиты, которые мы провели, призваны проверить готовность городов к проведению уникального инновационного турнира и определить столицу проведения первых в истории «Игр будущего». Мы благодарны руководству регионов: все заявки качественно проработаны, мы увидели площадки для проведения соревнований по всем дисциплинам спортивной программы турнира», — отметил основатель международного спортивного проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Игры будущего» — новое спортивное событие международного масштаба, технологичный турнир по инновационным видам спорта, в которых спортсмены используют технические устройства, элементы цифровой реальности и физическую активность.

Заявочная кампания на место проведения первых «Игр будущего» в России была запущена вице-премьером Дмитрием Чернышенко в ноябре 2021 года. Более 40 регионов изъявили желание провести турнир, 19 из них направили в адрес организаторов пакет заявочной документации. По итогам отборочного этапа сформирован шорт-лист кандидатов.

Рабочая группа по подготовке «Игр будущего» провела инспекционные визиты, в ходе которых осмотрела спортивные объекты, городскую инфраструктуру, а также оценила готовность городов оказать все необходимые сервисы гостям и участникам масштабного международного турнира.