Власти Херсонской области сообщили о снижении активности диверсионных групп

Власти Херсонской области продолжают выявлять диверсионные группы, но их активность снижается. Об этом в четверг, 26 мая, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Органы министерства госбезопасности <...> постоянно выявляют диверсионные группы и партизан, которые на уровне «диванных войск» продолжают угрожать жителям Херсона и Херсонской области, но этот вопрос всё реже и реже становится основополагающим новостным центром», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

21 мая в Херсонской области был ликвидирован агент Службы безопасности Украины (СБУ). Он передавал данные о расположении войск РФ. Кроме того, отмечалось, что он планировал нападения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату, однако был ликвидирован на месте.

30 апреля в Херсоне пресекли деятельность группы диверсантов, которая нападала на бизнесменов. Члены диверсионно-разведывательной группы нападали на квартиры и офисы бизнесменов и вымогали деньги. При задержании сотрудники Росгвардии изъяли у них автоматы, патроны турецкого производства, а также пистолеты и травматическое оружие.

29 апреля военнослужащие Росгвардии нашли и изъяли оружие в детском лагере под Херсоном. Изъяты были два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составная часть оружия и два пакета. В Росгвардии добавили, что оружие хранилось в сейфе одного из кабинетов в административном здании детского лагеря.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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