Форум Креативного Бизнеса пройдет 15 июня в первый день работы ПМЭФ

15 июня в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в первый день работы ПМЭФ-2022 состоится Форум Креативного Бизнеса, организатором которого выступает социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум. Его программа предлагает многовекторную тематику с фокусом на креативных индустриях и социальном треке.

В этом году программа делится на два основных блока: «Трансформация мира и рост креативной экономики» и «Креативные индустрии Севера».

Сессии первого блока раскрывают потенциал креативных индустрий для развития экономики, делая акцент на перспективных направлениях с учетом ухода с рынка ряда международных компаний и введения против России экономических санкций: «Креативизация экономики. Развитие национальных проектов, продуктов и брендов», «Образование и подготовка кадров для креативной экономики», «NFT: реальность рынка или мимолетный хайп?», «Киноиндустрия в новых экономических условиях. Как сохранить устойчивость», «Искусство как актив: возможности для инвестирования в турбулентное время», «Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня, и кто заработает в будущем?», «Пираты контентного моря. Будущее онлайн-платформ».

Во втором блоке впервые на полях ПМЭФ в рамках программы Председательства РФ в Арктическом совете 2021-2023 пройдут мероприятия, посвященные синергии интересов креативных индустрий и арктической тематики «Креативные индустрии Севера». Креативная экономика наиболее успешно формирует привлекательный инвестиционный климат и способствует развитию социальной сферы — это важнейшие факторы позитивного образа Арктики. Креативные отрасли обеспечивают диверсификацию, высокую добавленную стоимость местной продукции и снижение нагрузки на экосистему, создают условия для самореализации и занятости населения, поддерживают устойчивое развитие Арктического региона.

В рамках второго блока программы Форума Креативного Бизнеса запланировано проведение 7 сессий: «Креативная экономика - новый вектор развития Севера», «Формирование архитектурного дизайн-кода для северных городов», «Сохранить, не дать исчезнуть. Этнические языки в киберпространстве», «Сделано в Арктике. Уникальность локальных проектов», «Возможности, специфика и потенциал киноиндустрии Севера», «От архаики к современности. Как сохранить культуру и нематериальное наследие?», «Арктическая кухня: от полной неизвестности до массового спроса».

Также на протяжении всего времени работы ПМЭФ 2022 будут работать видеоинсталляции, фотовыставки и выставки декоративно-прикладного искусства.

«В этом году Фонд Инносоциум предложил участникам ПМЭФ насыщенную программу социально-ориентированных сессий, благодаря чему эта социальная платформа сфокусирует внимание на тех актуальных возможностях в сфере креативных индустрий, на том вкладе в развитие арктической тематики, которые в наибольшей степени зависят от успешной реализации созидательного потенциала людей», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«В 2021 году Форум Креативного Бизнеса прошел впервые на площадке Петербургского международного экономического форума и вошел в дорожную карту ООН как одно из самых значимых мероприятий года по креативной экономике. Системная поддержка креативных индустрий по-прежнему в числе наших главных приоритетов. Сегодня мы акцентируем самое пристальное внимание на вопросах развития человеческого капитала. Уникальные идеи талантливых людей – главный потенциал креативных индустрий, который должен стать эффективным ресурсом и источником роста экономики. Уникальный шанс использовать возможности креативных индустрий я вижу в развитии северных территорий, особое внимание которым уделяется сейчас в рамках программы Председательства РФ в Арктическом совете», — подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Чтобы подать заявку на участие в Форуме, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Едином личном кабинете на сайте Фонда Росконгресс (на последнем шаге регистрационной формы необходимо выбрать ФКБ).

Если у вас уже есть аккаунт в Едином личном кабинете, пожалуйста, заполните заявку на участие в ФКБ в разделе «Мои мероприятия» Единого личного кабинета.