Скоростное речное сообщение открыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возобновилось скоростное речное сообщение по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре. Он будет работать до октября.

ИА AmurMedia уточняет, что эта скоростная линия — самая протяженная в крае. Теплоходы проходят 579 км за 11,5 часа. Они совершают восемь остановок.

Обслуживать пассажиров на линии будет компания «КомПасс» на теплоходах «Капитан Князев» и «Сергей Торбин». В этом году на судах заменили сиденья, палубное покрытие и освещение, перебрали и заменили двигатели, установили новые информационные стенды.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Владимира Березовского, для некоторых населенных пунктов речные перевозки — это основной вид транспорта. Направление Комсомольск — Николаевск является одним из социально значимых. Региональное правительство компенсирует часть затрат перевозчику в рамках госконтракта. Это позволит сохранить цены на уровне прошлого года.

Стоимость билета зависит от дальности поездки. Минимальная цена взрослого — 396 рублей.

В 2021 году по скоростному направлению удалось перевезти более 9,5 тыс. пассажиров.