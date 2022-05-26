Суд рассмотрит требование ГП о признании «Азова» террористической организацией

Верховный суд России 29 июня рассмотрит требования Генпрокуратуры о признании оадикальной группировки «Азов» террористической организацией в РФ. Об этом в четверг, 26 июня, заявили в пресс-службе суда.

«Суд принял решение о рассмотрении дела в закрытом заседании и отложил слушания на 29 июня», — приводит ТАСС сообщение суда.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Генпрокуратура попросила Верховный суд РФ признать «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность в Российской Федерации 17 мая. Официально «Азов» входит в состав Национальной гвардии Украины (НГУ), поэтому его боевики носят однотонную коричнево-горчичную форму НГУ, а также фиолетовые береты, показывающие принадлежность к Нацгвардии.

Западные журналисты неоднократно сообщали об участии в батальоне «Азов» добровольцев с неофашистскими взглядами.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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