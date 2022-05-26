ЦБ РФ инициировал блокировку 38 сайтов мошенников с начала мая

Банк России с начала мая инициировал блокировку 38 сайтов мошенников с различными «предложениями» компенсаций и «возврата» украденных денег. Об этом в четверг, 26 мая, сообщается на сайте регулятора.

Так, мошенники обещают помочь с компенсацией похищенных денег, создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, через СМС или мессенджеры. Иногда мошенники звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства.

Затем злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его, после чего похищают у человека деньги.

В ЦБ пояснили, что клиент банка может рассчитывать на возврат похищенной суммы, только если он самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета и не раскрывал злоумышленникам свои данные.

«Если деньги списали без вашего согласия, то единственный законный механизм вернуть их следующий: незамедлительно обратитесь в банк, заблокируйте карту и в течение суток после происшествия напишите в отделении банка заявление о несогласии с операцией», — говорится в сообщении.

19 марта сообщалось, что ЦБ зафиксировал рост мошенничества в I квартале 2022 года. По данным ЦБ, в I квартале 2022 году россияне перевели мошенникам денежные средства 258 097 раз. При этом за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано 237 737 подобных случаев. Кроме того, доля возмещенных средств снизилась до 6,2%. В 2021 году украденные средства вернули назад 7,3% россиян.

16 мая стало известно, что, по предварительным данным, в I квартале 2022 года Банк России инициировал блокировку примерно 90 тыс. мошеннических телефонных номеров.

Тогда же директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров рассказал в беседе с «Известиями», что злоумышленники стали эксплуатировать тему санкций против банков для обмана россиян. По его словам, в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты.