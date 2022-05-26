Главаря ИГ задержали в Стамбуле

В Стамбуле в результате масштабной контртеррористической операции в четверг, 26 мая, был задержан глава группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу аль-Хасан аль-Курейши. Об этом сообщается на портале Odatv, однако другие турецкие СМИ данную информацию пока не подтвердили.

«Полиция Стамбула провела международную операцию. <…> В ходе операции, проводимой в обстановке строжайшей секретности, были получены важные сведения об организации», — говорится в издании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскроет подробности международной операции в ближайшие несколько дней. На портале заявили о том, что за домом, в котором находился главарь ИГ, велась слежка, а мероприятием по поимке занимался лично начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.

29 апреля в ФСБ сообщили о задержании на территории Карачаево-Черкесии подозреваемого в подготовке террористической атаки на объекте органов власти и правопорядка. По данным органов, мужчина являлся сторонником ИГ. Его арестовали на два месяца.