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В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В Херсонской области для получения гражданства РФ откроют административные центры. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

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«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры, сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах, где можно написать заявление и оформить российское гражданство», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале военно-гражданской администрации.

Сальдо также заявил о поступлении большого числа заявлений на гражданство РФ.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Поправки внесены в документ, которым упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать полную поддержку при организации выдачи паспортов России жителям Херсонской и Запорожской областей.

Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что ведет подготовку инфраструктуры для организации выдачи российских паспортов. Тогда же отмечалось, что первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал 2022 года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Также в ведомстве отметили, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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