Предпринимателей приглашают на московскую конференцию «Go БРИКС»

В Москве 31 мая состоится бизнес-конференция «Go БРИКС», на которую соберутся эксперты, инвесторы и основатели компаний. Они обсудят возможности столичных технологических компаний на рынках Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

«Конференция будет посвящена перспективам выхода на рынки стран БРИКС. Эксперты поделятся своими знаниями об особенностях ведения бизнеса за рубежом, расскажут, как найти новых клиентов и адаптировать для них свой продукт», — заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах (на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре»).

Событие будет интересно технологическим компаниям и IT-стартапам, опытным руководителям и директорам растущих производств. Их проконсультируют по вопросам поиска инвесторов, российских и иностранных партнеров, расскажут о работе инновационных отечественных компаний, которые успешно масштабировали проекты, связанные с ПО, оборудованием, IT-продуктами и разработками, в страны БРИКС. Предприниматели узнают, как расширить рынки сбыта за счет новых направлений в нишах с повышенным спросом, к каким ресурсам, капиталам и рынкам открывает доступ цифровизация международной торговли и как ими воспользоваться.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.