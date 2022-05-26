Экс-премьер Италии Чириако Де Мита скончался на 95-м году жизни

Бывший премьер-министр Италии Чириако де Мита в четверг, 26 мая, скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в газете la Repubblica со ссылкой на заместителя мэра Нуско Вальтера Виджиланте.

«Бывший премьер-министр и секретарь округа Колумбия Чириако де Мита скончался сегодня утром, в 7 часов утра, в доме престарелых Вилла-деи-Пини в Авеллино. <…> В феврале ему сделали операцию после перелома бедренной кости из-за падения дома», — говорится в издании.

Чириако Де Мита являлся премьер-министром Италии в период с 1988 по 1989 год. Тогда он был секретарем христианских демократов. В газете la Repubblica его назвали «самым влиятельным человеком государства того времени». За год правления он ввел новое пособие для наемных работников под названием «пособие для семейного ядра», размер которого варьировался в зависимости от числа членов семьи и семейного дохода за предыдущий год.