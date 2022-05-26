Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Херсонской области обнаружили украинский схрон с оружием

0
Фото: t.me/Stremousov_Kirill
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военная полиция РФ обнаружила в Херсонской области схрон с оружием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 26 мая, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

«Работает военная полиция, находит схроны, которые оставили после себя террористические организации, такие как СБУ и прочие структуры», — написал он.

Кроме того, Стремоусов отметил, что Херсонская область освобождена.

По его словам, на территории области сейчас работают специальные службы, которые вычищают «наследие терактов и нацизма».

22 мая подростки обнаружили схрон с оружием украинских боевиков в подвале рядом с местным интернатом. В тайнике находились гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. Кроме того, с боеприпасами были и документы. Среди документов российские военные нашли военный билет военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором была отметка о его участии в карательной операции ВСУ в Донбассе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022