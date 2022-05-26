В Херсонской области обнаружили украинский схрон с оружием

Военная полиция РФ обнаружила в Херсонской области схрон с оружием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 26 мая, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Работает военная полиция, находит схроны, которые оставили после себя террористические организации, такие как СБУ и прочие структуры», — написал он.

Кроме того, Стремоусов отметил, что Херсонская область освобождена.

По его словам, на территории области сейчас работают специальные службы, которые вычищают «наследие терактов и нацизма».

22 мая подростки обнаружили схрон с оружием украинских боевиков в подвале рядом с местным интернатом. В тайнике находились гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. Кроме того, с боеприпасами были и документы. Среди документов российские военные нашли военный билет военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором была отметка о его участии в карательной операции ВСУ в Донбассе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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