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Вооруженные силы Украины за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

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Фото: УНМ ДНР
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), один мирный житель погиб. Об этом в четверг, 26 мая, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВСУ. <...> Поступили сведения о гибели мужчины 1977 года рождения в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили девять мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день ВСУ выпустили четыре снаряда из миномета калибром 120 мм по поселку Старомихайловка.

24 мая украинские войска дважды за 10 минут открыли огонь по городу Ясиноватая в ДНР. В СЦКК зафиксировали обстрел ракетами из БМ-21 «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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