Вооруженные силы Украины за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), один мирный житель погиб. Об этом в четверг, 26 мая, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВСУ. <...> Поступили сведения о гибели мужчины 1977 года рождения в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили девять мужчин», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день ВСУ выпустили четыре снаряда из миномета калибром 120 мм по поселку Старомихайловка.

24 мая украинские войска дважды за 10 минут открыли огонь по городу Ясиноватая в ДНР. В СЦКК зафиксировали обстрел ракетами из БМ-21 «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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