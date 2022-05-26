Рогозин указал на попытку ЕКА разрушить связи «Роскосмоса» с партнерами

Представители Европейского космического агентства (ЕКА) давят на партнеров «Роскосмоса» с целью вынудить их отказаться от сотрудничества с российской корпорацией. Об этом в четверг, 26 мая, написал глава организации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники ЕКА предлагают деньги и технологии, хотя тезис о возможности замены России в космическом сотрудничестве для запуска пилотируемой программы, например, той же Индией, выглядит «смешно», так как ни у Брюсселя, ни у Парижа нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство.

«Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро. NASA ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности», — написал глава «Роскосмоса».

Он также указал на готовность России помогать «восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике», так как европейские страны в космических программах проявляют «малодушие и непрофессионализм», в чем, по мнению Рогозина, остальные страны смогут быстро убедиться.

19 мая глава госкорпорации назвал сроки принятия решения о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). По словам Рогозина, оно будет готово в июне.

22 апреля в пресс-службе организации отметили, что «Роскосмос» планирует развивать отношения с Китайской Народной Республикой в области пилотируемой космонавтики.

26 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами.