Трасс предостерегла от попыток умиротворения России

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы Украина победила Россию, отчасти благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Агрессивную риторику последней же нельзя умиротворять. Так говорится в речи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, с которой она должна выступить 26 мая в Сараево.

«В отношении российской агрессии не может быть умиротворения. Ей нужно противопоставить силу. Мы не должны позволить, чтобы продолжительный и всё более тяжелый конфликт разворачивался на Украине. Мы обязаны неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», — отмечается в выдержках из текста выступления дипломата.

Трасс также затронет тему обеспечения мира и стабильности на Балканах и анонсирует необходимость расширения сотрудничества государств в вопросах безопасности и экономики. К 2025 году Британия намерена инвестировать $100 млн в регион.

24 мая газета Daily Mail сообщила о том, что Соединенное Королевство совместно со своими партнерами и союзниками согласовывает варианты отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы, чтобы обеспечить защиту и безопасность украинским грузам, экспортирующим зерно.

20 мая появилась информация, что страны G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, выделят Украине $19,8 млрд в качестве финансовой поддержки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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