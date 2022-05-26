Сотрудники МЧС России обезвредили около 24 тыс. снарядов в Донбассе

Специалисты МЧС РФ с момента начала проведения специальной военной операции в Донбассе обезвредили на его территории порядка 24 тыс. взрывоопасных предметов.

«Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано почти 152 га, обнаружено и обезврежено порядка 24 тыс. взрывоопасных предметов», — заявили 26 мая в МЧС РФ.

Там также обратили внимание на то, что при помощи МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) на площади, превышающей 55 тыс. кв. м. сотрудники разобрали завалы и вывезли с нее свыше 60 тыс. куб. м. строительного мусора.

24 мая сотрудники Росгвардии обнаружили и ликвидировали примерно 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области.

За день до этого росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».