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Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией на поставку нефтепродуктов

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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Верхняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект о торгово-экономическом сотрудничестве с Арменией в области экспорта нефтепродуктов. Об этом стало известно в четверг, 26 мая.

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«Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС», — говорится в публикации на сайте представительного органа.

Соответствующий договор был подписан 16 июля 2020 года. Соглашение предполагает невзимание таможенных пошлин на экспорт из Казахстана в фиксированном объеме, а также контролирует перечень экспортных товаров в соответствии с индикативными балансами.

В свою очередь, Армения в качестве импортера обязуется не вывозить беспошлинные товары в третьи страны и страны ЕАЭС.

Предполагается, что законопроект будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Арменией.

Теперь документ поступит на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее, 29 апреля, казахстанский лидер обсудил сотрудничество в торгово-экономической сфере с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в пресс-службе Кремля, что главы государств подтвердили настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений, союзничества и стратегического партнерства. Путин и Токаев условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.

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