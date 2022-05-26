В Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая и пострадал ребенок

Телеведущая Амрин Бхат погибла в результате атаки боевиков на союзной территории Джамму и Кашмир в Северной Индии. Об этом в среду, 25 мая, сообщили сотрудники местных правоохранительных органов.

«Около 19:55 (17:25 мск) террористы расстреляли местную жительницу Амрин Бхат в ее доме. Она была доставлена ​​в больницу, где скончалась от полученных травм. Ее 10-летний племянник Фархан Зубаир был ранен в руку», — говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что жизни ребенка ничто не угрожает.

Правоохранители оцепили район, в котором произошло нападение, а также инициировали операцию по захвату преступников. По предварительным данным, стрелков было трое и все они принадлежали к террористической группировке «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ).

Ранее, 24 марта, сообщалось, что на севере Индии не менее семи человек получили ранения в результате теракта.