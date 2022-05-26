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Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

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В России повысятся на 10% выплаты для неработающих пенсионеров, минимальный размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Соответствующее распоряжение 25 мая дал президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Он отметил, что дискуссии по поводу индексации выплат внутри правительства страны шли долго.

«Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал глава государства.

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Как объявил президент, в среднем по России размер прожиточного минимума составит 13 919 рублей. Как следствие, добавил Путин, социальные пособия и выплаты также вырастут, что «станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми».

Также российский лидер уточнил, что размер выплат страховых частей пенсий неработающих россиян увеличится до 19,5%. Это при том, напомнил Путин, что с 1 января они уже были увеличены на 8,6%.

Кроме того, с 1 июля на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15 279 рублей в месяц, добавил президент.

Также глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

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