Страны-члены Евросоюза (ЕС) выдвинули предложение Украине сдать России часть территорий, чтобы произошла приостановка конфликта. Об этом заявил в среду, 25 мая, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его мнению, соответствующее предложение европейские страны выдвинули с целью возобновить бизнес в России.

«Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы», — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что украинская сторона не намерена торговать ни гражданами, ни территориями, ни суверенитетом Украины.

Для возобновления переговорного российско-украинского процесса Подоляк посоветовал Москве «трезво оценивать ситуацию».

Кроме того, он отметил желание Киева вернуть «старый, довоенный образ жизни».

Ранее в среду представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не стоит не ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о его готовности встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только для обсуждения прекращения конфликта.

В то же время сам Зеленский накануне заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля.

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, подобные заявления Зеленского неконструктивны, они заставляют сомневаться в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Он подчеркнул, что для того, чтобы состоялась встреча между президентами, требуется серьезная подготовка, необходимы документы.

17 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил о приостановке переговоров Киева и Москвы по мирному соглашению. Он отметил, что Киев не готов к территориальным уступкам и из-за того, что Москва «всё еще находится в своем стереотипном мышлении».

5 мая глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной шли тяжело, представители Киева «откатывали обратно» ранее достигнутые договоренности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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