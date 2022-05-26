Reuters: страны ЕС заморозили активы ЦБ России на сумму около €23 млрд

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что государства — члены Евросоюза (ЕС) заморозили активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Об этом сообщает 25 мая агентство Reuters.

Рейндерс отметил, что сумма, на которую оказались заморожены активы, представляется малой по сравнению с той, на которую рассчитывали изначально.

При этом он уточнил, что менее одной десятой замороженных активов находится непосредственно в Евросоюзе.

Кроме того, страны ЕС блокировали материальные активы, в том числе яхты и виллы, стоимость которых оценивается в €10 млрд.

Также в этот день немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на DPA и Еврокомиссию сообщил, что ЕС на фоне антироссийских санкций с начала спецоперации РФ заморозил активы бизнесменов из России на сумму порядка €10 млрд. Уточнялось, что в начале апреля объем замороженных средств был €6,7 млрд.

Днем ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Как сообщило издание Bloomberg, лицензия OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающая выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций, помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране.

23 мая власти Эстонии, Словакии, Латвии и Литвы заявили в своем письме о планируемом призыве к конфискации замороженных Европейским союзом активов олигархов РФ, которые в дальнейшем пойдут на восстановление разрушенной украинской территории.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Ранее, 13 марта, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Он добавил, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.