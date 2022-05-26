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Инфекционист назвал меры по защите России от оспы обезьян

Инфекционист Малышев рассказал, что может защитить Россию от оспы обезьян
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Фото: depositphotos.com
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Прививка от натуральной оспы может защитить и от вируса оспы обезьян, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

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«В случае оспы обезьян действует перекрестный иммунитет. То есть вакцина от натуральной оспы работает перекрестно, оказывает воздействие», — рассказал он 26 мая в интервью радио Sputnik.

По мнению инфекциониста, россиянам пока не стоит беспокоиться по поводу распространения вируса оспы обезьян. В стране принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этой инфекции, уверен он.

«Пока у нас в стране защищаться не нужно, потому что в России не зарегистрированы случаи оспы обезьян. На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения», — отметил Малышев.

При этом он заключил, что в условиях распространения оспы следует проявлять настороженность, изолировать инфицированных, а также брать под наблюдение контактировавших с зараженными.

Как заметил эксперт, вакцинация от натуральной оспы прекратилась в 1980 году, после Олимпиады в Москве. У людей, которые были привиты до этого года, так или иначе определенный иммунитет есть, заметил доктор наук.

26 мая в госкорпорации «Ростех» рассказали о возможности выпускать около 10 млн доз вакцины против натуральной оспы в год. Также в этот день стало известно, что сотрудники ГНЦ «Вектор» приступили к изучению вируса обезьяньей оспы с целью определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена.

Между тем 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от обезьяньей оспы. При этом она уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы.

24 мая научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев сделал вывод, что распространившаяся по Европе вспышка оспы обезьян будет погашена в ближайшее время и не превратится в эпидемию. Также он выдвинул версию, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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