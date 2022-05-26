Военкор «Известий» показал работу САУ на спецоперации

Корреспондент «Известий» Даниил Левин в четверг, 26 мая, показал использование российскими военными самоходной артиллерийской установки (САУ) при зачистке Луганской Народной Республики (ЛНР).

САУ применяют для того, чтобы поражать удаленные цели. Снаряд, выпущенный с расстояния 5 км от линии соприкосновения, способен достигнуть тыла противника. Радиус поражения, конечно, уступает тем же ракетам, однако со своими задачами «самоходки» справляются отлично.

Таким образом специальный отряд Росгвардии постепенно движется по территории ЛНР, оттесняя оставшихся украинских боевиков и помогая местным жителям. На пути военнослужащим регулярно встречаются напоминания о недавних перестрелках: взрывные воронки, посеченные деревья.

Днем ранее журналист «Известий» Станислав Григорьев запечатлел артиллерийский бой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцов Донецкой Народной Республики (ДНР). Съемочная группа не успела покинуть позицию после минометного удара со стороны РФ и оказалась под ответным огнем.

Тогда же военкор Дмитрий Зименкин показал укрепления ВСУ в кварталах поселка Новотошковский (ЛНР). Рядом с позициями — жилые дома. По словам сотрудника «Известий», когда в поселке находились украинские подразделения, то здания были целыми. После того как ВСУ отошли от города, начались обстрелы из артиллерии и танков.

Также 25 мая военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на западной границе города Попасная, где в данный момент союзные войска, а также Народная милиция ЛНР движутся напрямую к рубежам ДНР. Он показал, как военная техника бойцов движется по дороге, соединяющей Попасную с Бахмутом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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