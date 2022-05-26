Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против оружейников

Федеральный суд в Нью-Йорке 25 мая вынес решение, в соответствии с которым разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия в связи с их предполагаемой причастностью к инцидентам со стрельбой, заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс. Днем ранее в результате стрельбы в школе Увальдэ погиб 21 человек, и них 19 детей, передает телеканал «Известия». ЧП стало самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет.

Тем временем национальная стрелковая ассоциация США выразила соболезнования семьям погибших. Члены ассоциации намерены обсудить случившееся на ежегодной встрече в Хьюстоне и пообещали удвоить свою приверженность обеспечению безопасности школ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.